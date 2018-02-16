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Регион 16.02.2018 19:20

Экс-премьер Армении Саркисян согласился стать кандидатом в президенты страны от правящей партии

Посол Армении в Великобритании, экс-премьер Армен Саркисян согласился выдвинуть свою кандидатуру от правящей Республиканской партии Армении на пост президента страны.

О своем согласии А.Саркисян заявил на встрече с действующим президентом Армении Сержем Саргсяном вечером в пятницу.

"Если меня изберут в должности президента, я попытаюсь внести свой вклад в вопросах внешней политики, внешнеэкономической политики, привлечения инвестиций, но что самое главное - в сфере укрепления национального единства", - сказал А.Саркисян.

С.Саргсян предложил экс-премьеру Армении выдвинуться в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии на встрече 19 января.

Полномочия С.Саргсяна завершаются 9 апреля. В соответствии с новой конституцией, нового президента Армении сроком на семь лет выберет парламент. Ранее лидер парламентской фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян не исключал, что выборы президента Армении могут состояться 2 марта.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КАНДИДАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]