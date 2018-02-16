Экс-премьер Армении Саркисян согласился стать кандидатом в президенты страны от правящей партии

Посол Армении в Великобритании, экс-премьер Армен Саркисян согласился выдвинуть свою кандидатуру от правящей Республиканской партии Армении на пост президента страны.
О своем согласии А.Саркисян заявил на встрече с действующим президентом Армении Сержем Саргсяном вечером в пятницу.
"Если меня изберут в должности президента, я попытаюсь внести свой вклад в вопросах внешней политики, внешнеэкономической политики, привлечения инвестиций, но что самое главное - в сфере укрепления национального единства", - сказал А.Саркисян.
С.Саргсян предложил экс-премьеру Армении выдвинуться в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии на встрече 19 января.
Полномочия С.Саргсяна завершаются 9 апреля. В соответствии с новой конституцией, нового президента Армении сроком на семь лет выберет парламент. Ранее лидер парламентской фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян не исключал, что выборы президента Армении могут состояться 2 марта.
Заявления о мире с Арменией в свете оккупации территорий Азербайджана являются лицемерием, заявляют в Баку
В Баку с непониманием восприняли комментарий Захаровой на заявление президента Азербайджана
Правящая партия Азербайджана начала сбор подписей в поддержку Алиева
Сдача в эксплуатацию жилья в Азербайджане в январе 2018г увеличилась на 12,5%
Капзатраты BTC Co по проекту Баку-Тбилиси-Джейхан в 2017г сократились вдвое
Американская ExxonMobil стала акционером нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан с долей в 2,5%
Пилотный проект по ОМС в 2018г расширяется на Агдашский район
Минобразования получит около 2,6 млн манатов на строительство 8 школ модульного типа в 4 районах Азербайджана
Президент Алиев распорядился о выделении 0,7 млн манатов на оросительные мероприятия в трех азербайджанских селах
Адресованное Трампу-младшему письмо с белым порошком содержало также оскорбления
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана за 14 лет составили около $78 млрд
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
АРМА организует проводы Масленицы
В Баку отметили день рождения поэта-героя Мусы Джалиля
Состоялось заседание туристического комитета Caspian European Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»