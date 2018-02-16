Проблемы в отношениях между Анкарой и Берлином в целом урегулированы - турецкий премьер

Разногласия, имевшие место в отношениях Анкары и Берлина, в целом решены, заявил в пятницу премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, комментируя итоги переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.
"Надеюсь, отношения между двумя странами будут и далее улучшаться. Анкара надеется на отказ от шагов по вмешательству во внутренние дела Турции, на то, что Берлин не допустит каких-либо действий террористических структур. Это жизненно важно для Турции", - цитирует турецкого премьера Анатолийское агентство новостей.
По его словам, представители таких структур, как "Рабочая партия Курдистана" и движение проживающего в США оппозиционного турецкого богослова Фетхуллаха Гюлена, которые в Анкаре считают террористическими, не должны находить поддержки в странах Европы.
"Игнорирование Берлином угрозы террористических организаций претит духу дружественных отношений между Турцией и Германией. Представителям турецкой диаспоры Германии не о чем беспокоиться. Правительство Турции всегда будет отстаивать интересы соотечественников", - приводит агентство слова Б. Йылдырыма.
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