Генсек НАТО на конференции в Мюнхене подтвердил Грузии поддержку альянса

НАТО продолжит оказывать Грузии всемерную поддержку, заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг в Мюнхене, где проходит 54-я международная конференция по безопасности.

"Мы выражаем сильную поддержку Грузии, как в политической, так и в практической части. У нас есть совместный тренировочный центр в Грузии, и мы продолжим поддержку и в других направлениях", - заявил Й.Столтенберг, слова которого приводят грузинские СМИ.

Он отметил, что в НАТО приветствуют прогресс Тбилиси на пути интеграции в Североатлантический альянс и имплементации реформ, добавив, что, "29 стран-членов решат, когда Грузия будет готова присоединиться к альянсу".