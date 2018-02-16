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Регион 16.02.2018 19:41

Генсек НАТО на конференции в Мюнхене подтвердил Грузии поддержку альянса

НАТО продолжит оказывать Грузии всемерную поддержку, заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг в Мюнхене, где проходит 54-я международная конференция по безопасности.

"Мы выражаем сильную поддержку Грузии, как в политической, так и в практической части. У нас есть совместный тренировочный центр в Грузии, и мы продолжим поддержку и в других направлениях", - заявил Й.Столтенберг, слова которого приводят грузинские СМИ.

Он отметил, что в НАТО приветствуют прогресс Тбилиси на пути интеграции в Североатлантический альянс и имплементации реформ, добавив, что, "29 стран-членов решат, когда Грузия будет готова присоединиться к альянсу".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАТО, МЮНХЕН, ГРУЗИЯ, ПОДДЕРЖКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]