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Дальнее зарубежье 16.02.2018 20:54

Генсек НАТО высказался за всеобъемлющее нераспространение ядерного оружия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу выразил приверженность Североатлантического альянса процессу нераспространению ядерного оружия, и сдерживанию северокорейской ядерной программы.

"Цель НАТО - это мир без ядерного оружия... Мир, в котором Россия, Китай и КНДР обладают ядерным оружием, а НАТО нет - небезопасный мир", - сказал Й.Столтенберг, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Генсек НАТО отметил также, что Россия и Китай, будучи постоянными членами Совбеза ООН и соседями КНДР, несут особую ответственность за урегулирование ситуации на Корейском полуострове.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАТО, АТОМ, НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]