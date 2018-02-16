Генсек НАТО высказался за всеобъемлющее нераспространение ядерного оружия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу выразил приверженность Североатлантического альянса процессу нераспространению ядерного оружия, и сдерживанию северокорейской ядерной программы.

"Цель НАТО - это мир без ядерного оружия... Мир, в котором Россия, Китай и КНДР обладают ядерным оружием, а НАТО нет - небезопасный мир", - сказал Й.Столтенберг, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Генсек НАТО отметил также, что Россия и Китай, будучи постоянными членами Совбеза ООН и соседями КНДР, несут особую ответственность за урегулирование ситуации на Корейском полуострове.