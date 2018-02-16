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Дальнее зарубежье 16.02.2018 21:22

НАТО не просто вести диалог с Россией, однако он необходим - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о важности поддержания диалога с Москвой, несмотря на существующие трудности между альянсом и Россией.

"Диалог с Россией непрост, но вот почему он важен, и я продолжу работать над диалогом с Россией. Россия - наш сосед (. . .) мы будем стремиться к лучшим отношениям с Россией", - сказал он, выступая в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом генсек подчеркнул важность встреч в рамках Совета НАТО-Россия.

"Хорошая новость состоит в том, что после двух лет, когда встречи вообще не проводились - с 2014 по осень 2016 года, у нас с того момента прошли уже шесть встреч", - сказал он.

По его словам, хотя эти встречи не могут решить все проблемы между альянсом и Россией, но в ходе них стороны имеют возможность уделить внимание таким проблемам как Украина, сокращение рисков, транспарентность, оборонное строительство, Афганистан.

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]