НАТО не просто вести диалог с Россией, однако он необходим - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о важности поддержания диалога с Москвой, несмотря на существующие трудности между альянсом и Россией.

"Диалог с Россией непрост, но вот почему он важен, и я продолжу работать над диалогом с Россией. Россия - наш сосед (. . .) мы будем стремиться к лучшим отношениям с Россией", - сказал он, выступая в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом генсек подчеркнул важность встреч в рамках Совета НАТО-Россия.

"Хорошая новость состоит в том, что после двух лет, когда встречи вообще не проводились - с 2014 по осень 2016 года, у нас с того момента прошли уже шесть встреч", - сказал он.

По его словам, хотя эти встречи не могут решить все проблемы между альянсом и Россией, но в ходе них стороны имеют возможность уделить внимание таким проблемам как Украина, сокращение рисков, транспарентность, оборонное строительство, Афганистан.