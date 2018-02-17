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Происшествия 17.02.2018 09:50

Мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло на юго-западе Мексики

На юго-западе Мексики произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2, сообщает телеканал BBC.

Отмечается, что последствия ощущались в столице страны - на расстоянии более 350 км от эпицентра, который находился рядом с городом Пинотепа-де-Дон-Луис, штат Оахака.

По данным Геологической службы США, источник землетрясения находился на расстоянии 24,6 км под землёй.

Данных о пострадавших и масштабе разрушений пока нет.

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Тэги: МЕКСИКА, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]