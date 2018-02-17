Мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло на юго-западе Мексики

На юго-западе Мексики произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2, сообщает телеканал BBC.

Отмечается, что последствия ощущались в столице страны - на расстоянии более 350 км от эпицентра, который находился рядом с городом Пинотепа-де-Дон-Луис, штат Оахака.

По данным Геологической службы США, источник землетрясения находился на расстоянии 24,6 км под землёй.

Данных о пострадавших и масштабе разрушений пока нет.