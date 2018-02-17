Бишкек требует от Астаны объяснения задержания двух киргизских граждан в ходе спецоперации в Казахстане

Министерство иностранных дел Киргизии ждет разъяснений казахской стороны о задержании двух киргизских граждан в ходе пятничной спецоперации в трех южных областях Казахстана.

Как сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Киргизии, "ввиду появления в ряде СМИ информации о том, что в результате проводимой казахстанской стороной контртеррористической операции, было задержано 29 граждан, в том числе, по неподтвержденной информации, двое граждан Киргизии, в пятницу в экстренном порядке был приглашен консул посольства Казахстана Ерлан Абишев".

По его словам, в ходе встречи Е.Абишеву была вручена нота МИД Киргизии относительно подтверждения или опровержения данных сведений, а также, в случае подтверждения, дачи информации о личностях задержанных, предоставлении полной информации и соответствующих разъяснений обстоятельств произошедшего.

"Информация с казахстанской стороны ожидается. МИД Киргизии и загранучреждения республики держат данный вопрос на контроле", - подчеркнул он.

В пятницу в СМИ Казахстана со ссылкой на Генпрокуратуру республики появилась информация о задержании в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в городе Алматы 29 человек.

"15-16 февраля этого года при координации Генеральной прокуратуры Казахстана Комитетом национальной безопасности и Национальным бюро по противодействию коррупции в целях пресечения противоправной деятельности в околотаможенной сфере, а также усиления противодействия организованным преступным группам, осуществляющим контрабандную деятельность на приграничных территориях страны, проведена крупномасштабная одновременная спецоперация. Среди задержанных должностные лица таможенных и правоохранительных органов, брокеры, посредники, представители криминалитета, а также двое граждан Киргизии. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются", - говорится в сообщении.

По данным СМИ Киргизии, среди задержанных двух киргизских граждан значится депутат парламентской фракции "Кыргызстан" Асылбек уулу Дамирбек. Однако ни в секретариате фракции, ни в МИД Киргизии эту информацию не подтверждают.