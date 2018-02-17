Оргкомитет Игр-2018 отменил рукопожатия хоккеистов из-за норовируса

Организационный комитет зимних Олимпийских игр в Пхенчхане решил отказаться от практики рукопожатия игроков хоккейных команд на соревнованиях в Южной Корее.

"Это сделано в связи со случаями заболевания норовирусом. Забота о гигиене!" - говорится в сообщении Федерации хоккея России (ФХР) в Twitter организации.

Отмечается, что послематчевое рукопожатие команд заменено "отбиванием кулачков".

Накануне британская телерадиокорпорация Би-Би-Си сообщила, что на зимних Олимпийских играх в Южной Корее двое швейцарских фристайлистов стали первыми спортсменами, которые заразились норовирусом.

До этого сообщалось о более чем 230 случаях заражения на Олимпиаде норовирусом, не имеющих отношения к спортсменам.