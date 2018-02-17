Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1335 RUR   0.0302 GBR   2.4037 TRY   0.4521

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.34 Brent   64.33

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 19 Фев 20 Фев

Спорт 17.02.2018 11:40

Оргкомитет Игр-2018 отменил рукопожатия хоккеистов из-за норовируса

Организационный комитет зимних Олимпийских игр в Пхенчхане решил отказаться от практики рукопожатия игроков хоккейных команд на соревнованиях в Южной Корее.

"Это сделано в связи со случаями заболевания норовирусом. Забота о гигиене!" - говорится в сообщении Федерации хоккея России (ФХР) в Twitter организации.

Отмечается, что послематчевое рукопожатие команд заменено "отбиванием кулачков".

Накануне британская телерадиокорпорация Би-Би-Си сообщила, что на зимних Олимпийских играх в Южной Корее двое швейцарских фристайлистов стали первыми спортсменами, которые заразились норовирусом.

До этого сообщалось о более чем 230 случаях заражения на Олимпиаде норовирусом, не имеющих отношения к спортсменам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ОЛИМПИАДА, ХОККЕЙ, НОРОВИРУС


Похожие новости


Южная Корея выделит $2,6 млн на покрытие расходов делегации из КНДР на Олимпиаде На Олимпиаду-2018 в Пхенчхане продано почти 80% билетов - МОК Более 1,2 тыс. охранников олимпийских объектов Пхенчхана отстранили от работы из-за кишечной инфекции Президент Южной Кореи проведет переговоры с рядом мировых лидеров, которые приедут на Олимпиаду В южнокорейском Пхенчхане официально открыли Олимпийские деревни Олимпиада в Пхенчхане может стать самой холодной за последние десятилетия

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]