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Дальнее зарубежье 17.02.2018 12:25

Санкции США мешают российско-германскому экономическому сотрудничеству - Лавров

Санкционная спираль, раскручиваемая Вашингтоном, является основным препятствием для развития российско-немецких отношений в экономической сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы понимаем, что основной помехой для наращивания делового сотрудничества является та самая санкционная спираль, застрельщиком которой, сейчас об этом было сказано, являются Соединенные Штаты", - сказал С.Лавров на завтраке с представителями деловых кругов России и Германии.

"Европа вынуждена платить по счетам. Да, это так, но то, что приходит осознание такого положения, это тоже факт", - добавил министр.

"Мы понимаем, что здесь завязаны экономические интересы, и американцы говорят, что они хотят продвигать свои интересы, прежде всего, под видом сдерживания Российской Федерации", - отметил С.Лавров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ГЕРМАНИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]