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ТЭК 17.02.2018 12:55

Стоимость транзита газа в Европу через "Северный поток - 2" будет почти в два раза ниже, чем через Украину - Лавров

В Москве рассчитывают, что окончательные решения по проекту "Северный поток - 2" будут приняты, исходя из очевидной экономической выгоды проекта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Коммерческая выгода, экономическая выгода абсолютно очевидна. Я уверен, что именно эти соображения будут лежать в основе окончательных решений соседних с Германией стран", - сказал С.Лавров в субботу на завтраке с представителями деловых кругов Росси и Германии.

"Упоминался "Северный поток-2", в отношении которого есть четкая позиция федерального канцлера, есть позиция целого ряда других стран, чьи компании видят исключительно коммерческий и полезный смысл этого проекта, но для тех, кто пытается торпедировать (проект - ИФ), немаловажно напомнить: протяженность маршрута от Ямала до Германии на 2 тыс. км короче, нежели когда нынешний транзит идет через Украину. А стоимость транзита тоже почти в два раза будет меньше",- добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ГЕРМАНИЯ, ГАЗОПРОВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]