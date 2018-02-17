В Москве рассчитывают, что окончательные решения по проекту "Северный поток - 2" будут приняты, исходя из очевидной экономической выгоды проекта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Коммерческая выгода, экономическая выгода абсолютно очевидна. Я уверен, что именно эти соображения будут лежать в основе окончательных решений соседних с Германией стран", - сказал С.Лавров в субботу на завтраке с представителями деловых кругов Росси и Германии.
"Упоминался "Северный поток-2", в отношении которого есть четкая позиция федерального канцлера, есть позиция целого ряда других стран, чьи компании видят исключительно коммерческий и полезный смысл этого проекта, но для тех, кто пытается торпедировать (проект - ИФ), немаловажно напомнить: протяженность маршрута от Ямала до Германии на 2 тыс. км короче, нежели когда нынешний транзит идет через Украину. А стоимость транзита тоже почти в два раза будет меньше",- добавил он.
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