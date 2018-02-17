Ни одна страна не должна пытаться подорвать единство ЕС - глава МИД ФРГ

Такие страны как Россия, Китай или США не должны стремиться нарушить единство ЕС, заявил в субботу глава МИД ФРГ Зигмар Габриель.

"Никто не должен пытаться разделить ЕС. Ни Россия, ни Китай, ни, скажем, США", - сказал он на конференции по безопасности в Мюнхене.

По его словам, "такие страны как Китай и Россия стараются проверить на прочность единство ЕС и подорвать его".