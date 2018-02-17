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Дальнее зарубежье 17.02.2018 13:10

Ни одна страна не должна пытаться подорвать единство ЕС - глава МИД ФРГ

Такие страны как Россия, Китай или США не должны стремиться нарушить единство ЕС, заявил в субботу глава МИД ФРГ Зигмар Габриель.

"Никто не должен пытаться разделить ЕС. Ни Россия, ни Китай, ни, скажем, США", - сказал он на конференции по безопасности в Мюнхене.

По его словам, "такие страны как Китай и Россия стараются проверить на прочность единство ЕС и подорвать его".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРГ, ЕВРОПА, ЕДИНСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]