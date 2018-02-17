Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль охарактеризовал новые санкции США в отношении энергетического сектора России как сложные, отметил трудности при реализации проекта газопровода "Северный поток - 2".

"Санкции США в отношении России с нашей, европейской точки зрения, сложные", - сказал З.Габриэль, выступая в субботу в Мюнхене на встрече с представителями российских и германских деловых кругов.

"Мы видим, как трудно реализовать важный для нас проект "Северный поток - 2". Россия соблюдает все правила, касающиеся этого проекта. Поэтому нельзя изменять правила со стороны Европы", - подчеркнул германский министр.

"Именно это приведет к тому, что Россия потеряет доверие к европейским партнерам", - заключил он.