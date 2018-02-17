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Дальнее зарубежье 17.02.2018 13:35

Европа не должна менять правила реализации проекта "Северный поток - 2" - глава МИД ФРГ

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль охарактеризовал новые санкции США в отношении энергетического сектора России как сложные, отметил трудности при реализации проекта газопровода "Северный поток - 2".

"Санкции США в отношении России с нашей, европейской точки зрения, сложные", - сказал З.Габриэль, выступая в субботу в Мюнхене на встрече с представителями российских и германских деловых кругов.

"Мы видим, как трудно реализовать важный для нас проект "Северный поток - 2". Россия соблюдает все правила, касающиеся этого проекта. Поэтому нельзя изменять правила со стороны Европы", - подчеркнул германский министр.

"Именно это приведет к тому, что Россия потеряет доверие к европейским партнерам", - заключил он.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИД, РОССИЯ, ГАЗОПРОВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]