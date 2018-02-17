Действия властей США, обвинивших 13 россиян в причастности во вмешательстве в американские выборы, являются "охотой на ведьм" и носят абсурдный характер, считает адвокат Анатолий Кучерена.

"Все это ни что иное как охота на ведьм. Тем более у Соединенных Штатов в этом есть уже опыт", - сказал "Интерфаксу" А.Кучерена, представляющий интересы экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.

По мнению юриста, представив некий список из 13 россиян, "власти США стремятся обязательно доказать миф о некоем вмешательстве России в американские выборы".

"Это просто цинично и абсурдно - как можно обвинять каких-то людей, которые высказывали мнение, или пытались освещать выборы в соцсетях", - недоумевает А.Кучерена.

Как сообщалось, Министерство юстиции США 16 февраля опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы.

Все обвиняемые являются сотрудниками базирующегося в Санкт-Петербурге Агентства интернет-исследований. Среди обвиняемых также бизнесмен Евгений Пригожин, которого США связывают с агентством. Тем временем, Е.Пригожин отрицает связь с компанией.

В список обвиняемых также попали Михаил Быстров, Михаил Бурчик, также известный как Михаил Абрамов, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, известная также как Мария Беляева, Роберт Бовда, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков и Джейхун Асланов.