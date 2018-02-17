Подписан план военного сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией

Министерства обороны Азербайджана и Великобритании подписали план военного сотрудничества на 2018/2019 финансовый год, сообщает минобороны Азербайджана.

«В Лондоне состоялись штабные переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Великобритании. На мероприятии были рассмотрены текущее состояние и перспективные направления сотрудничества в сфере обороны между двумя странами, обсуждены вопросы сотрудничества в области обучения и образования, а также был проведен обмен мнениями по региональной безопасности»,- говорится в сообщении.

Итогом переговоров стало подписание «Плана военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Объединенного Королевства на 2018/2019 финансовый год».

Б.Рустамбеков