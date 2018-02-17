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Внешняя политика 17.02.2018 13:33

Подписан план военного сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией

Министерства обороны Азербайджана и Великобритании подписали план военного сотрудничества на 2018/2019 финансовый год, сообщает минобороны Азербайджана.

«В Лондоне состоялись штабные переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Великобритании. На мероприятии были рассмотрены текущее состояние и перспективные направления сотрудничества в сфере обороны между двумя странами, обсуждены вопросы сотрудничества в области обучения и образования, а также был проведен обмен мнениями по региональной безопасности»,- говорится в сообщении.

Итогом переговоров стало подписание «Плана военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Объединенного Королевства на 2018/2019 финансовый год».

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]