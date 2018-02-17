Великобритания и ЕС должны сотрудничать в сфере космоса, чтобы противостоять противникам - Мэй

Великобритании и Евросоюзу после Brexit будет выгодно продолжить совместную работу в сфере освоения космоса, так как это важно для противостояния враждебно настроенным государствам, заявила в субботу премьер Великобритании Тереза Мэй.

"Космос - это сфера, в которой враждебные силы будут угрожать нам", - сказала она на конференции по безопасности в Мюнхене, объясняя важность сотрудничества ЕС и Лондона по данному направлению.

Она объяснила необходимость усиления трансатлантического сотрудничества в том числе действиями России.

"Рассматривая ситуацию в мире, сегодня мы видим, что есть серьезные вызовы миру, процветанию и нашим правовым принципам. Мы считаем, что необходимо усилить трансатлантическое сотрудничество... это касается будущей иранской ядерной сделки, разработки нового подхода к миграции, реагирования на враждебные действия России в Украине, на западе Балкан и киберпространстве. Во всех этих сферах наш успех будет зависеть от нашего партнёрства и институционных механизмов для сотрудничества с ЕС", - сказала премьер.

Она подчеркнула, что Великобритания и ЕС должны сохранить сотрудничество в сфере применения санкций после Brexit.

Т.Мэй добавила, что в общих интересах ЕС и Великобритании проведение совместных операций и сотрудничество в сфере кибербезопасности.

"Кибератаки NotPetya в прошлом году показали, что нам необходимо учиться защищать себя в киберпространстве. Это нападение, в котором Великобритания и ее партнеры обвиняют Россию, нарушило работу многих организаций на территории многих европейских стран. Для того, чтобы реагировать на угрозы в будущем, нам необходимо объединить усилия", - отметила она.