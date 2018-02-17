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Спорт 17.02.2018 15:55

ФИФА отвергла предположения, что допинговое расследование намеренно затягивается из-за ЧМ-2018 в России

Международная федерация футбола (ФИФА) заверила, что не допускает задержек в расследовании возможных нарушений антидопинговых правил российскими футболистами, хотя ни одна допинг-проба футболистов с Чемпионата мира-2014, Чемпионата Европы-2012, Чемпионата Европы-2016, Кубка Конфедираций-2017 не была положительной.

"Мы не задерживаем расследование. С самого начала ФИФА делала все для того, чтобы определить, кто из игроков был вовлечен. Мы регулярно обмениваемся результатами с ВАДА, они согласны с нашим подходом. Расследования будут завершены настолько быстро, насколько это возможно", - говорится в заявлении ФИФА, опубликованном на сайте федерации.

Так Международная федерация прокомментировала вопрос о том, могут ли они опровергнуть предположение, что расследование намерено затягивается, и будет ли оно завершено до ЧМ-2018 в России.

"Как доказала недавно судебная практика CAS, расследование должно проводиться с должным вниманием, чтобы в случае наложения санкций они были взвешенные, обоснованные, убедительные", - отмечается в заявлении.

В ФИФА подчеркивают, что все результаты допинг-проб с ЧМ-2014, ЧЕ-2012, ЧЕ-2016, КК-2017 были отрицательные, и футболисты национальной сборной были не раз протестированы.

В ФИФА напоминают, что Всемирное антидопинговое агентство, получив данные московской лаборатории, говорило о том, что 34 пробы футболистов потенциально могут говорить о возможных нарушениях, но убедительных доказательств этому нет.

В ФИФА также напоминают, что после проверки данных, полученных из московской лаборатории направили экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову список из 59 вопросов, на которые до сих пор ответ не получен.

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Тэги: МИР, ФИФА, ДОПИНГ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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