ФИФА отвергла предположения, что допинговое расследование намеренно затягивается из-за ЧМ-2018 в России

Международная федерация футбола (ФИФА) заверила, что не допускает задержек в расследовании возможных нарушений антидопинговых правил российскими футболистами, хотя ни одна допинг-проба футболистов с Чемпионата мира-2014, Чемпионата Европы-2012, Чемпионата Европы-2016, Кубка Конфедираций-2017 не была положительной.

"Мы не задерживаем расследование. С самого начала ФИФА делала все для того, чтобы определить, кто из игроков был вовлечен. Мы регулярно обмениваемся результатами с ВАДА, они согласны с нашим подходом. Расследования будут завершены настолько быстро, насколько это возможно", - говорится в заявлении ФИФА, опубликованном на сайте федерации.

Так Международная федерация прокомментировала вопрос о том, могут ли они опровергнуть предположение, что расследование намерено затягивается, и будет ли оно завершено до ЧМ-2018 в России.

"Как доказала недавно судебная практика CAS, расследование должно проводиться с должным вниманием, чтобы в случае наложения санкций они были взвешенные, обоснованные, убедительные", - отмечается в заявлении.

В ФИФА подчеркивают, что все результаты допинг-проб с ЧМ-2014, ЧЕ-2012, ЧЕ-2016, КК-2017 были отрицательные, и футболисты национальной сборной были не раз протестированы.

В ФИФА напоминают, что Всемирное антидопинговое агентство, получив данные московской лаборатории, говорило о том, что 34 пробы футболистов потенциально могут говорить о возможных нарушениях, но убедительных доказательств этому нет.

В ФИФА также напоминают, что после проверки данных, полученных из московской лаборатории направили экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову список из 59 вопросов, на которые до сих пор ответ не получен.