Россия открыта к партнерству с ЕС и США на основе баланса интересов - Лавров

Россия готова выстраивать партнерские отношения с США и Евросоюзом на равноправной и взаимоуважительной основе, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия открыта равноправному, взаимоуважительному, основанному на балансе интересов партнерству с ЕС в целях поиска эффективных ответов на вызовы сегодняшнего дня", - сказал С.Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"На таких же принципах готовы выстраивать отношения с США и всеми другими странами", - добавил министр.