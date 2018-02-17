ЦИК Азербайджана зарегистрировал выдвижение еще 7 кандидатов в президенты

Центризбирком (ЦИК) Азербайджана на заседании в субботу зарегистрировал выдвижение еще 7 кандидатов в президенты на внеочередных выборах, намеченных на 11 апреля, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Это Гудрат Гасангулиев (Партия единого народного фронта), Асиф Мамедов (самовыдвиженец), Эльшан Гасанов (самовыдвиженец), Фарадж Гулиев (Партия движения национального возрождения), Рази Нуруллаев (Альтернативная народного фронта), Араз Ализаде (Социал-демократическая партия Азербайджана), Хафиз Гаджиев (Современный мусават).

Таким образом, число выдвиженцев на предстоящие выборы президента Азербайджана достигло 12.

Ранее ЦИК утвердил выдвижение кандидатом в президенты действующего президента Азербайджана Ильхама Алиева. Также были утверждены выдвижение в кандидаты Анара Умудова (самовыдвиженец), Фуада Алиева (от Либеральной демократической партии Азербайджана), Турала Аббаслы (самовыдвиженец), Захида Оруджа (самовыдвиженец).

Очередные президентские выборы должны были состояться в Азербайджане 17 октября. Однако И.Алиев 5 февраля подписал распоряжение о проведении 11 апреля внеочередных выборов.

Согласно изменениям в Конституцию Азербайджана, внесенным осенью 2016 года, президент страны будет избираться на 7 лет.

Правящая партия "Йени Азербайджан" (Новый Азербайджан) на съезде 8 февраля утвердила И.Алиева кандидатом в президенты.

Б.Рустамбеков