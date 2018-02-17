Эпидемия кори в Грузии набирает обороты

В Аджарии с начала текущего года зафиксировано беспрецедентное количество инфицированных вирусом кори - 197 человек, из них более 60% - в Батуми, сообщил журналистам в субботу министр здравоохранения и социальной защиты этой автономной республики Грузии Заал Микеладзе.

По его словам, корь в принципе считается детским заболеванием, однако более 50% пораженных этим вирусом в настоящее время приходится на возрастную категорию свыше 16 лет, в основном, от 20 до 40 лет.

"Призываю граждан, которые пропустили прививку от кори, как можно быстро обратиться в ближайшие клиники и пройти вакцинацию", - заявил министр, отметив при этом, что вакцинация бесплатна.

Согласно данным Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии, на утро субботы в масштабах страны лабораторно зафиксировано 278 заразившихся в этом году вирусом кори, из них 176 - с начала февраля, что в 1,7 раза больше, чем за весь январь. В том числе в Тбилиси это острое инфекционное заболевание диагностировано уже у 30 человек.

Между тем накануне сообщалось о 268 заболевших.

Специалисты признают, что имеет место эпидемическая вспышка кори, которую можно сдержать лишь своевременной вакцинацией, являющейся единственным путем превенции этого вируса.

Последний раз широкомасштабная эпидемия кори была зафиксирована в Грузии в 2013-2015 годах, когда этим вирусом заболело более 11 тысяч человек, в основном дети и подростки. Тогда было зафиксировано четыре летальных исхода.