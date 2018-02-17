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Регион 17.02.2018 17:55

Эпидемия кори в Грузии набирает обороты

В Аджарии с начала текущего года зафиксировано беспрецедентное количество инфицированных вирусом кори - 197 человек, из них более 60% - в Батуми, сообщил журналистам в субботу министр здравоохранения и социальной защиты этой автономной республики Грузии Заал Микеладзе.

По его словам, корь в принципе считается детским заболеванием, однако более 50% пораженных этим вирусом в настоящее время приходится на возрастную категорию свыше 16 лет, в основном, от 20 до 40 лет.

"Призываю граждан, которые пропустили прививку от кори, как можно быстро обратиться в ближайшие клиники и пройти вакцинацию", - заявил министр, отметив при этом, что вакцинация бесплатна.

Согласно данным Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии, на утро субботы в масштабах страны лабораторно зафиксировано 278 заразившихся в этом году вирусом кори, из них 176 - с начала февраля, что в 1,7 раза больше, чем за весь январь. В том числе в Тбилиси это острое инфекционное заболевание диагностировано уже у 30 человек.

Между тем накануне сообщалось о 268 заболевших.

Специалисты признают, что имеет место эпидемическая вспышка кори, которую можно сдержать лишь своевременной вакцинацией, являющейся единственным путем превенции этого вируса.

Последний раз широкомасштабная эпидемия кори была зафиксирована в Грузии в 2013-2015 годах, когда этим вирусом заболело более 11 тысяч человек, в основном дети и подростки. Тогда было зафиксировано четыре летальных исхода.

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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРЬ, ЭПИДЕМИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]