Россия рассчитывает в ближайшее время провести с США консультации по кибербезопасности на уровне экспертов

Российская сторона рассчитывает на проведение в ближайшее время консультаций с Вашингтоном по кибербезопасности на уровне экспертов, заявил в субботу спецпредставитель президента РФ по Кибербезопасности Андрей Крутских.
"Рассчитываем на контакты на уровне экспертов в ближайшее время", - сказал А.Круских "Интерфаксу".
Отвечая на вопрос о том, считает ли он, что после новых обвинений в адрес России во вмешательстве в выборы в США можно ставить крест на перспективе достижения договоренностей в киберпространстве, А.Крутских сказал: "Я бы не согласился".
"Сбрасывать со счетов перспективу договоренностей в области киберпространства с США было бы просто дипломатически неправильно. Мы исторически оптимисты, настроены на то, что здравы смысл победит",- подчеркнул собеседник агентства.
"Американцам есть что терять, есть что защищать, люди они значительные в мировом информационном и не только информационном пространстве, умирать, я думаю, им тоже не хочется. Поэтому здравый смысл временами у них побеждает. Главное не упустить это момент и договариваться", - сказал А.Крутских.
Алиев выразил соболезнования Рухани в связи с крушением самолета и человеческими жертвами в Иране
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии более 120 раз - Минобороны Азербайджана
ЦИК Азербайджана зарегистрировал выдвижение еще 7 кандидатов в президенты
Волкер считает "Северный поток - 2" политическим проектом
Миллер: добыча уходит на Ямал - транспорт "объективно" переносится на Nord Stream с украинского коридора
Вкладчики DemirBank с 1 февраля получили компенсаций на сумму свыше 38 млн манатов
Один из российских участников Олимпиады подозревается в нарушении антидопинговых правил, получено официальное уведомление от МОК
66 человек погибли при крушении самолета в Иране, подтверждает авиакомпания
Около 74% жителей крупных городов РФ планируют в 2018 году путешествия по стране - опрос
Президент Алиев распорядился о выделении 0,7 млн манатов на оросительные мероприятия в трех азербайджанских селах
Адресованное Трампу-младшему письмо с белым порошком содержало также оскорбления
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана за 14 лет составили около $78 млрд
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
АРМА организует проводы Масленицы
В Баку отметили день рождения поэта-героя Мусы Джалиля
Состоялось заседание туристического комитета Caspian European Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»