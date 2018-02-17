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Дальнее зарубежье 17.02.2018 18:27

Россия рассчитывает в ближайшее время провести с США консультации по кибербезопасности на уровне экспертов

Российская сторона рассчитывает на проведение в ближайшее время консультаций с Вашингтоном по кибербезопасности на уровне экспертов, заявил в субботу спецпредставитель президента РФ по Кибербезопасности Андрей Крутских.

"Рассчитываем на контакты на уровне экспертов в ближайшее время", - сказал А.Круских "Интерфаксу".

Отвечая на вопрос о том, считает ли он, что после новых обвинений в адрес России во вмешательстве в выборы в США можно ставить крест на перспективе достижения договоренностей в киберпространстве, А.Крутских сказал: "Я бы не согласился".

"Сбрасывать со счетов перспективу договоренностей в области киберпространства с США было бы просто дипломатически неправильно. Мы исторически оптимисты, настроены на то, что здравы смысл победит",- подчеркнул собеседник агентства.

"Американцам есть что терять, есть что защищать, люди они значительные в мировом информационном и не только информационном пространстве, умирать, я думаю, им тоже не хочется. Поэтому здравый смысл временами у них побеждает. Главное не упустить это момент и договариваться", - сказал А.Крутских.

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Тэги: РОССИЯ, США, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]