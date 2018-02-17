Проект газопровода "Северный поток - 2" является исключительно политическим, считает специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.
""Северный поток - 2" - полностью политический проект, а не коммерческий проект", - сказал он в субботу во время "украинского ланча", "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности.
К.Волкер пояснил, что если есть намерение вести коммерческий проект, ищут наиболее дешевый механизм поставки газа. "Но это не самый дешевый вариант", - считает он.
Ранее в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров на завтраке с представителями деловых кругов Росси и Германии в Мюнхене заявил, что стоимость транзита газа в Европу через "Северный поток - 2" будет почти в два раза ниже, чем через Украину.
"Коммерческая выгода, экономическая выгода абсолютно очевидна. Я уверен, что именно эти соображения будут лежать в основе окончательных решений соседних с Германией стран", - сказал он.
"Упоминался "Северный поток-2", в отношении которого есть четкая позиция федерального канцлера, есть позиция целого ряда других стран, чьи компании видят исключительно коммерческий и полезный смысл этого проекта, но для тех, кто пытается торпедировать (проект - ИФ), немаловажно напомнить: протяженность маршрута от Ямала до Германии на 2 тыс. км короче, нежели когда нынешний транзит идет через Украину. А стоимость транзита тоже почти в два раза будет меньше", - добавил он.
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