Казахстан подтвердил задержание в ходе спецоперации киргизского депутата

Среди задержанных в Казахстане в ходе спецоперации по борьбе с контрабандой - депутат парламента Киргизии Асылбек уулу Дамирбек, подтвердили агентству "Интерфакс-Казахстан" в МИД страны.
"17 февраля 2018 года в адрес министерства иностранных дел Кыргызской Республики направлена ответная нота министерства иностранных дел Республики Казахстан с информацией о задержании гражданина Кыргызской Республики Асылбека уулу Дамирбека", - говорится в ответе МИД Казахстана на вопрос агентства.
Задержанный является депутатом Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии, уточнили в ведомстве.
"Сотрудники МИД Казахстана находятся на постоянной связи с кыргызским посольством и продолжают оказывать им содействие в контактах с правоохранительными органами Республики Казахстан", - добавили в министерстве.
Утром в субботу Бишкек направил ноту в Астану с требованием объяснить задержание двух киргизских граждан в ходе спецоперации в Казахстане.
В пятницу со ссылкой на Генпрокуратуру Казахстана сообщалось о проведении крупномасштабной спецоперации в нескольких областях страны в рамках борьбы с контрабандой. Задержаны 29 подозреваемых. По сообщению главного надзорного органа Казахстана, среди задержанных должностные лица таможенных и правоохранительных органов, брокеры, посредники, представители криминалитета, а также двое граждан Кыргызстана.
По данным СМИ Киргизии, Асылбек уулу Дамирбек является депутатом парламентской фракции "Кыргызстан".
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