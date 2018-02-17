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СНГ 17.02.2018 19:20

Казахстан подтвердил задержание в ходе спецоперации киргизского депутата

Среди задержанных в Казахстане в ходе спецоперации по борьбе с контрабандой - депутат парламента Киргизии Асылбек уулу Дамирбек, подтвердили агентству "Интерфакс-Казахстан" в МИД страны.

"17 февраля 2018 года в адрес министерства иностранных дел Кыргызской Республики направлена ответная нота министерства иностранных дел Республики Казахстан с информацией о задержании гражданина Кыргызской Республики Асылбека уулу Дамирбека", - говорится в ответе МИД Казахстана на вопрос агентства.

Задержанный является депутатом Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии, уточнили в ведомстве.

"Сотрудники МИД Казахстана находятся на постоянной связи с кыргызским посольством и продолжают оказывать им содействие в контактах с правоохранительными органами Республики Казахстан", - добавили в министерстве.

Утром в субботу Бишкек направил ноту в Астану с требованием объяснить задержание двух киргизских граждан в ходе спецоперации в Казахстане.

В пятницу со ссылкой на Генпрокуратуру Казахстана сообщалось о проведении крупномасштабной спецоперации в нескольких областях страны в рамках борьбы с контрабандой. Задержаны 29 подозреваемых. По сообщению главного надзорного органа Казахстана, среди задержанных должностные лица таможенных и правоохранительных органов, брокеры, посредники, представители криминалитета, а также двое граждан Кыргызстана.

По данным СМИ Киргизии, Асылбек уулу Дамирбек является депутатом парламентской фракции "Кыргызстан".

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Тэги: КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ, ДЕПУТАТ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]