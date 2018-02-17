У граждан Грузии должно быть правильное понимание условий облегченного визового режима с ЕС - глава МИД

Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заявил, что правительством запланированы конкретные шаги для предотвращения нарушения гражданами Грузии правил безвизового режима со странами Шенгенской зоны и условий предоставления убежища.

"Важной частью действий правительства является проведение масштабной и эффективной информационной кампании, чтобы у граждан Грузии было правильное восприятие условий краткосрочных визитов и тех угроз, которые связаны с их нелегальными визитами и незаконными просьбами об убежище", - заявил М.Джанелидзе в субботу журналистам в Мюнхене.

По словам министра, эти вопросы он обсудил в ходе встречи в Мюнхене с грузинской диаспорой, со стороны представителей которой была выражена готовность помочь государству в правильном информировании граждан и обмене в этом плане своим опытом.

"Мы говорили о совместной кампании, которая должна быть осуществлена в странах-членах Евросоюза, чтобы подчеркнуть позитивный имидж Грузии", - заявил М.Джанелидзе.

По статистике Европейского агентства предоставления убежища (EASO) в 2017 году число граждан Грузии - соискателей убежища в странах-членах Евросоюза возросло на 35%. При этом в ЕС отмечают рост числа преступлений, совершаемых в Европе гражданами Грузии. Появились сообщения, что члены правительства федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия в Германии планируют пролоббировать приостановление безвизового режима между Грузией и странами ЕС.

Безвизовый режим в Шенгенской зоне Евросоюза был введен для Грузии с 28 марта 2017 года. Граждане Грузии могут находиться в странах Шенгенской зоны без визы в течение 90 дней.