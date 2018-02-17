Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1335 RUR   0.0302 GBR   2.4037 TRY   0.4521

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.34 Brent   64.33

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 20 Фев 21 Фев

Дальнее зарубежье 17.02.2018 21:00

Террористы и наркокурьеры сбежали из тюрьмы в Афганистане

Десять заключенных совершили побег из тюрьмы в провинции Майдан Вардак в центральном Афганистане, сообщил в субботу телеканал "1TV" со ссылкой на администрацию региона.

Среди совершивших минувшей ночью побег двое террористов из радикального движения "Талибан" (запрещено в России) и восемь контрабандистов наркотиков, сообщил телеканалу пресс-секретарь губернатора провинции Абдулрахмон Мангал.

По его словам, произошедшее начали расследовать две специальные комиссии, созданные центральными и местными властями.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ТЕРРОРИСТЫ, ПОБЕГ


Похожие новости


ИГ и талибы объявили друг другу "священную войну", утверждают в афганской полиции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]