В Грузии на автотрассе взорвался бензовоз с горючим

На автомобильной трассе Гомбори-Телави (регион Кахетия в Восточной Грузии) взорвался груженный горючим бензовоз, принадлежащий азербайджанской нефтяной компании SOCAR, сообщают грузинские СМИ в субботу.

По информации СМИ, водитель не смог справиться с управлением и бензовоз вылетел с проезжей части на обочину, после чего прогремел мощный взрыв.

Во время инцидента никто не пострадал. Водитель успел покинуть горящий автомобиль.

На месте были мобилизованы пожарные-спасатели. Движение по трассе временно было приостановлено. В результате аварии до 23 тонн топлива попали в оросительный канал у села Кобадзе в Телавском муниципалитете.

В связи с происшедшим, начато следствие по 125-й статье Кодекса об административных правонарушениях Грузии, что подразумевает нарушение правила дорожного движения водителем транспортного средства.