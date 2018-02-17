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Происшествия 17.02.2018 21:20

В Грузии на автотрассе взорвался бензовоз с горючим

На автомобильной трассе Гомбори-Телави (регион Кахетия в Восточной Грузии) взорвался груженный горючим бензовоз, принадлежащий азербайджанской нефтяной компании SOCAR, сообщают грузинские СМИ в субботу.

По информации СМИ, водитель не смог справиться с управлением и бензовоз вылетел с проезжей части на обочину, после чего прогремел мощный взрыв.

Во время инцидента никто не пострадал. Водитель успел покинуть горящий автомобиль.

На месте были мобилизованы пожарные-спасатели. Движение по трассе временно было приостановлено. В результате аварии до 23 тонн топлива попали в оросительный канал у села Кобадзе в Телавском муниципалитете.

В связи с происшедшим, начато следствие по 125-й статье Кодекса об административных правонарушениях Грузии, что подразумевает нарушение правила дорожного движения водителем транспортного средства.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТРАССА, БЕНЗОВОЗ, ВЗРЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]