Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1335 RUR   0.0302 GBR   2.4037 TRY   0.4521

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.34 Brent   64.33

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 20 Фев 21 Фев

СНГ 18.02.2018 13:30

Администрация США рассчитывает на то, что поставки оружия Украине помогут сдержать Россию - конгрессмен

США надеются, что поставки вооружения Украине принесут результаты в сдерживании "российской агрессии", заявил председатель подкомитета по тактической авиации и сухопутным войскам комитета по делам вооруженных сил Конгресса США Майкл Тернер.

"Администрация следит за тем, чтобы поставки оружия Украине могли дать результат против российской агрессии", - сказал он в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности.

Комментируя политику американской администрации в отношении Ирана, М.Тернер отметил, что администрация США признает: в целом Тегеран соблюдает соглашение по иранской ядерной программе.

"Однако Иран продолжает развивать ракетные технологии, что, в конце концов, представляет угрозу для США", - отметил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, СДЕРЖИВАНИЕ


Похожие новости


США намерены "призвать Россию к ответу" за распространение вируса NotPetya - Белый дом Армения может попасть под американские санкции из-за оружейных сделок с Россией - СМИ Тиллерсон: США призывают Россию убедить власти Сирии прекратить бороться с оппозицией Лавров: у нас есть подозрение, что США хотят остаться в Сирии навсегда Американские сенаторы требуют от администрации новых санкций против России - СМИ Трамп заявил Путину о необходимости дальнейших шагов, направленных на денуклеаризацию КНДР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]