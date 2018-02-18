Администрация США рассчитывает на то, что поставки оружия Украине помогут сдержать Россию - конгрессмен

США надеются, что поставки вооружения Украине принесут результаты в сдерживании "российской агрессии", заявил председатель подкомитета по тактической авиации и сухопутным войскам комитета по делам вооруженных сил Конгресса США Майкл Тернер.
"Администрация следит за тем, чтобы поставки оружия Украине могли дать результат против российской агрессии", - сказал он в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности.
Комментируя политику американской администрации в отношении Ирана, М.Тернер отметил, что администрация США признает: в целом Тегеран соблюдает соглашение по иранской ядерной программе.
"Однако Иран продолжает развивать ракетные технологии, что, в конце концов, представляет угрозу для США", - отметил он.
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