Администрация США рассчитывает на то, что поставки оружия Украине помогут сдержать Россию - конгрессмен

США надеются, что поставки вооружения Украине принесут результаты в сдерживании "российской агрессии", заявил председатель подкомитета по тактической авиации и сухопутным войскам комитета по делам вооруженных сил Конгресса США Майкл Тернер.

"Администрация следит за тем, чтобы поставки оружия Украине могли дать результат против российской агрессии", - сказал он в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности.

Комментируя политику американской администрации в отношении Ирана, М.Тернер отметил, что администрация США признает: в целом Тегеран соблюдает соглашение по иранской ядерной программе.

"Однако Иран продолжает развивать ракетные технологии, что, в конце концов, представляет угрозу для США", - отметил он.