Президент США Дональд Трамп заявил, что ФБР слишком много времени тратит на расследовании дела о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и не заметило сигналы стрелка из Флориды.

"Очень печально, что ФБР пропустило все из многих сигналов, которые посылал стрелок из школы во Флориде. Это неприемлемо. Они тратят слишком много времени в попытке доказать тайный сговор России с кампанией Трампа - сговора нет. Вернитесь к основам и заставьте нас испытывать гордость!" - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".

Жертвами стрельбы, произошедшей в школе Парклэнда, стали 17 человек. Пятеро раненых, поступивших в местную больницу, находятся в тяжелом состоянии. Всего ранения получили 14 человек. Стрельбу в школе открыл 19-летний Николас Круз - бывший студент этого учебного заведения, исключенный по дисциплинарным причинам. Полиции удалось задержать его вскоре после происшествия.

Кроме того, президент США отметил, что Россия не повлияла и не изменила результаты выборов.

"Генерал Макмастер забыл сказать, что Россия не повлияла и не изменила результаты выборов. И единственный сговор был между Россией и нечестной Хиллари, Национальным комитетом демократической партии и демократами", - написал Д.Трамп в микроблоге..

В пятницу Минюст США сообщил о выдвижении обвинений во вмешательстве в американские выборы 13 гражданам России. Спецпрокурор Роберт Мюллер по поручению Минюста ведет расследование, основная цель которого - выяснить, был ли сговор во время предвыборной кампании 2016 года между штабом Д.Трампа и Россией.

Накануне советник Д.Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер на просьбу прокомментировать данные российских специалистов, согласно которым количество кибератак, проводимых США против России, многократно превосходит количество подобного рода атак США с территории России, Г.Макмастер ограничился шуткой.

"Я удивлен, что вы нашли свободных российских киберэкспертов, учитывая, как активно они все заняты попытками подорвать нашу демократию", - сказал он.

По его словам, "США будут сообщать о тех, кто использует киберпространство, социальные сети и другие инструменты, чтобы распространять дезинформацию и заниматься шпионажем".