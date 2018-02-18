Американский сенатор призывает международной бизнес вести дела с соблюдением условий санкций США против России, Ирана и КНДР

Член Конгресса США, сенатор-демократ Джоан Шаин, обращаясь к представителям международного бизнеса, выступила в защиту санкционной политики Вашингтона в отношении России, Ирана и КНДР.

"Я не буду извиняться за введение санкций против России, Ирана и Северной Кореи, поскольку они делают мир гораздо менее безопасным местом, и мы должны действовать все вместе в ответ на это", - сказала она, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я сказала бы (представителям - ИФ) бизнеса, которые начали вести дела с Ираном: я считаю, вам стоит подумать еще раз", - отметила она.

Сенатор также высказала мнение, что пока Иран не положит конец своей ракетной программе и не прекратит подрывную деятельность на Ближнем Востоке, в Африке и в других регионах мирах, с ним не стоит вести коммерческую деятельность.

"Им нужно заплатить цену за то, что они делают", - подчеркнула она.