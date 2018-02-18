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Дальнее зарубежье 18.02.2018 15:00

Американский сенатор призывает международной бизнес вести дела с соблюдением условий санкций США против России, Ирана и КНДР

Член Конгресса США, сенатор-демократ Джоан Шаин, обращаясь к представителям международного бизнеса, выступила в защиту санкционной политики Вашингтона в отношении России, Ирана и КНДР.

"Я не буду извиняться за введение санкций против России, Ирана и Северной Кореи, поскольку они делают мир гораздо менее безопасным местом, и мы должны действовать все вместе в ответ на это", - сказала она, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я сказала бы (представителям - ИФ) бизнеса, которые начали вести дела с Ираном: я считаю, вам стоит подумать еще раз", - отметила она.

Сенатор также высказала мнение, что пока Иран не положит конец своей ракетной программе и не прекратит подрывную деятельность на Ближнем Востоке, в Африке и в других регионах мирах, с ним не стоит вести коммерческую деятельность.

"Им нужно заплатить цену за то, что они делают", - подчеркнула она.

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Тэги: США, БИЗНЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]