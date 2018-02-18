66 человек погибли при крушении самолета в Иране, подтверждает авиакомпания

Погибли все 66 человек, находившиеся на борту иранского самолета, разбившегося вблизи города Семиром (провинция Исфахан), передает в воскресенье агентство "ИСНА" со ссылкой на авиакомпанию Aseman Airlines, которой принадлежало воздушное судно.

Пассажирский самолет французского производства ATR 72 выполнял рейс из Тегерана в Ясудж (провинция Кохгилуйе и Бойерахмед). Воздушное судно исчезло с радаров спустя 20 минут после взлета с аэродрома в Тегеране. СМИ со ссылкой очевидцев сообщают, что перед крушением самолет пытался совершить экстренную посадку.

Авиакатастрофа произошла в гористой местности.