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Дальнее зарубежье 18.02.2018 15:25

Глава МИД Турции: больших успехов по урегулированию в Сирии удалось достичь благодаря переговорам в Астане и Сочи

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в воскресенье высоко оценил роль политических процессов в Астане и в Сочи для урегулирования кризиса в Сирии.

"Что касается Сирии, то мы достигли больших успехов благодаря астанинскому процессу и Сочи и мы сейчас увязываем (процесс - ИФ) в Сочи с женевскими переговорами", - сказал министр в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Благодаря нашим общим усилиям, ситуация на месте намного улучшилась. Наблюдается прекращение военных действий, продолжается деэскалация, (осуществляется) выстраивание доверия, обмен пленными, доступ к гуманитарной помощи и так далее", - подчеркнул он.

Конгресс национального диалога по Сирии состоялся в конце января в Сочи.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, СИРИЯ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]