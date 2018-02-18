Глава МИД Турции: больших успехов по урегулированию в Сирии удалось достичь благодаря переговорам в Астане и Сочи

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в воскресенье высоко оценил роль политических процессов в Астане и в Сочи для урегулирования кризиса в Сирии.

"Что касается Сирии, то мы достигли больших успехов благодаря астанинскому процессу и Сочи и мы сейчас увязываем (процесс - ИФ) в Сочи с женевскими переговорами", - сказал министр в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Благодаря нашим общим усилиям, ситуация на месте намного улучшилась. Наблюдается прекращение военных действий, продолжается деэскалация, (осуществляется) выстраивание доверия, обмен пленными, доступ к гуманитарной помощи и так далее", - подчеркнул он.

Конгресс национального диалога по Сирии состоялся в конце января в Сочи.