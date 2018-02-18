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Дальнее зарубежье 18.02.2018 15:58

Странам, борющимся с ИГ, не хватает координации между собой - глава МИД Турции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в воскресенье заявил, что страны, борющиеся с группировкой "Исламское государство" , пока что не выступают единым фронтом против террористов.

"У нас до сих пор нет правильной стратегии. У нас 65 стран в коалиции, но есть и другие страны, которые не состоят в коалиции, или страны, имеющие серьезные проблемы между собой, вроде Ирана и США - они тоже борются с ИГ, с общим врагом", - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом М.Чавушоглу заявил, что США продолжают поставлять оружие курдским "Отрядам народной самообороны" (YPG) и поддерживать их в кампании против ИГ, хотя, по словам министра, в Ракке были зафиксированы случаи договоренностей между YPG и ИГ.

"Поддерживать одну террористическую организацию, чтобы бороться с другой террористической организацией - это большая ошибка", - подчеркнул он.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]