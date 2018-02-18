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Внешняя политика 18.02.2018 15:10

Алиев выразил соболезнования Рухани в связи с крушением самолета и человеческими жертвами в Иране

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования своему иранскому коллеге Хасану Рухани в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета, потерпевшего крушение в Иране, говорится в сообщении на сайте главы государства.

И.Алиев передал слова сочувствия и поддержки Х.Рухании, родным и близким погибших и всему иранскому народу.

Как сообщалось ранее, погибли все 66 человек, находившиеся на борту иранского самолета, разбившегося вблизи города Семиром (провинция Исфахан).

Пассажирский самолет французского производства ATR 72 выполнял рейс из Тегерана в Ясудж (провинция Кохгилуйе и Бойерахмед). Воздушное судно исчезло с радаров спустя 20 минут после взлета с аэродрома в Тегеране. СМИ со ссылкой очевидцев сообщают, что перед крушением самолет пытался совершить экстренную посадку.

Авиакатастрофа произошла в гористой местности.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, КРУШЕНИЕ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]