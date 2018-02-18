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Спорт 18.02.2018 16:23

Один из российских участников Олимпиады подозревается в нарушении антидопинговых правил, получено официальное уведомление от МОК

Штаб российской делегации на Олимпиаде получил уведомление о возможном нарушении антидопинговых правил, спортсмен и вид спорта станет известен после результатов вскрытия допинг-пробы в течение суток, заявил пресс-атташе команды "Олимпийские спортсмены из России" Константин Выборнов.

"Сегодня штаб нашей делегации получил официальное уведомление от МОК о возможном нарушении антидопинговых правил. Мы не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до результатов вскрытия пробы Б, которые станут известны предположительно в течение 24 часов", - сказал К.Выборнов журналистам в воскресенье.

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Тэги: ЭКСПРЕСС, РОССИЯ, СПОРТСМЕН, ДОПИНГ, ПОДОЗРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]