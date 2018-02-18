Один из российских участников Олимпиады подозревается в нарушении антидопинговых правил, получено официальное уведомление от МОК

Штаб российской делегации на Олимпиаде получил уведомление о возможном нарушении антидопинговых правил, спортсмен и вид спорта станет известен после результатов вскрытия допинг-пробы в течение суток, заявил пресс-атташе команды "Олимпийские спортсмены из России" Константин Выборнов.
"Сегодня штаб нашей делегации получил официальное уведомление от МОК о возможном нарушении антидопинговых правил. Мы не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до результатов вскрытия пробы Б, которые станут известны предположительно в течение 24 часов", - сказал К.Выборнов журналистам в воскресенье.
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