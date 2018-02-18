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Дальнее зарубежье 18.02.2018 16:55

Власти Саудовской Аравии разрешили женщинам открывать свой бизнес без согласия "опекунов"

Женщины в Саудовской Аравии смогут открывать собственный бизнес без согласия мужа или родственника, сообщило в воскресенье министерство коммерции и инвестиций королевства.

"Отныне женщины могут открывать свой бизнес и пользоваться (государственными - ИФ) электронным услугами, не предоставляя доказательства о согласии своего опекуна", - говорится в сообщении ведомства.

Согласно системе опекунства, действующей в Саудовской Аравии, женщины должны представить доказательство согласия своего "опекуна" - обычно это бывает муж, отец или брат - для работы с государственной документацией, путешествий и учебы.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ЖЕНЩИНЫ, БИЗНЕС, РАЗРЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]