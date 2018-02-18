Женщины в Саудовской Аравии смогут открывать собственный бизнес без согласия мужа или родственника, сообщило в воскресенье министерство коммерции и инвестиций королевства.

"Отныне женщины могут открывать свой бизнес и пользоваться (государственными - ИФ) электронным услугами, не предоставляя доказательства о согласии своего опекуна", - говорится в сообщении ведомства.

Согласно системе опекунства, действующей в Саудовской Аравии, женщины должны представить доказательство согласия своего "опекуна" - обычно это бывает муж, отец или брат - для работы с государственной документацией, путешествий и учебы.