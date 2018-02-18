Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили, находящийся в Нидерландах, посредством видеовключения связался с митингующими в Киеве сторонниками.

"У нас будет свой президентский кандидат, от народа. Однотуровый во второй тур должен не выйти", - сказал М.Саакашвили.

Политик отметил, что будут представлены также кандидаты в парламент и правительство Украины. "Мы никогда не будем ни с кем договариваться", - подчеркнул он.

Политик напомнил, что собирается вернуться в Украину. "До встречи в Киеве, друзья", - завершил М.Саакашвили свое выступление.

Проведение очередных парламентских и президентских выборов запланировано в Украине на 2019 год.