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СНГ 18.02.2018 17:59

Саакашвили по видеомосту из Нидерландов пообещал на митинге в Киеве выдвижение кандидата в президенты "от народа"

Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили, находящийся в Нидерландах, посредством видеовключения связался с митингующими в Киеве сторонниками.

"У нас будет свой президентский кандидат, от народа. Однотуровый во второй тур должен не выйти", - сказал М.Саакашвили.

Политик отметил, что будут представлены также кандидаты в парламент и правительство Украины. "Мы никогда не будем ни с кем договариваться", - подчеркнул он.

Политик напомнил, что собирается вернуться в Украину. "До встречи в Киеве, друзья", - завершил М.Саакашвили свое выступление.

Проведение очередных парламентских и президентских выборов запланировано в Украине на 2019 год.

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Тэги: УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, ВЫСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]