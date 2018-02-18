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Дальнее зарубежье 18.02.2018 17:20

В Тегеране обещают серьезный ответ в случае, если соглашение по ядерной программе не обеспечит интересы Ирана

Иран предпримет ответные меры в случае, если интересы Тегерана не будут обеспечены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана, заявил в воскресенье глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Если интересы Ирана не будут гарантированы, Иран серьезно отреагирует. Это будет такой ответ, что некоторые люди пожалеют за свои ошибочные действия", - сказал Дж.Зариф, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы не будем первыми, кто нарушит соглашение, которое ранее мы все пытались достигнуть", - при этом добавил он.

СВДП был одобрен в июле 2015 года международными посредниками (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. Соглашение вводит ряд серьезных ограничений для иранской ядерной программы. В обмен на соблюдение этих условий Иран добился снятия ряда жестких международных санкций.

Президент США Дональд Трамп регулярно критикует СВПД, считая это соглашение недостаточно жестким по отношению к Ирану. Лидер США выступает за пересмотр условий договора. Он убежден, что, если пересмотреть соглашение не удастся, Вашингтону следует из него выйти.

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Тэги: ИРАН, МИД, ДОГОВОР, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]