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Дальнее зарубежье 18.02.2018 18:20

Иран предлагает соседям по региону усилить доверие в регионе Персидского залива - глава МИД страны

Иран предлагает соседним странам выстроить архитектуру отношений, нацеленную на повышение взаимного доверия в регионе Персидского залива, заявил глава МИД страны Джавад Зариф.

"Если наши соседи присоединятся к нам, это может стать форумом и инструментом установления диалога на официальном и неофициальном уровне в регионе. Параметры региональной архитектуры, предложенной Ираном, очень просты, но эффективны: вместо того чтобы игнорировать конфликты интересов, мы принимаем разногласия", - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его мнению, в отсутствие коллективных усилий по обеспечению мира в регионе Персидского залива в регионе начнется хаос, который потенциально будет намного хуже для будущих поколений".

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Тэги: ИРАН, РЕГИОН, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]