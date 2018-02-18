Иран предлагает соседям по региону усилить доверие в регионе Персидского залива - глава МИД страны

Иран предлагает соседним странам выстроить архитектуру отношений, нацеленную на повышение взаимного доверия в регионе Персидского залива, заявил глава МИД страны Джавад Зариф.

"Если наши соседи присоединятся к нам, это может стать форумом и инструментом установления диалога на официальном и неофициальном уровне в регионе. Параметры региональной архитектуры, предложенной Ираном, очень просты, но эффективны: вместо того чтобы игнорировать конфликты интересов, мы принимаем разногласия", - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его мнению, в отсутствие коллективных усилий по обеспечению мира в регионе Персидского залива в регионе начнется хаос, который потенциально будет намного хуже для будущих поколений".