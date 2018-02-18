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Дальнее зарубежье 18.02.2018 23:39

Трамп: Россия достигла своей цели, если она хотела посеять хаос в США

Президент США Дональд Трамп считает, что если целью России было создать хаос в его стране, то благодаря расследованиям и многочисленным слушаниям в Конгрессе, она достигнута.

"Если целью России было создание диссонанса, раскола и хаоса в США, то со всеми этими слушаниями в комитетах, расследованиями и партийной ненавистью они (Россия - ИФ) исполнили свои самые смелые мечты. Они в Москве смеются до упаду. Америка, будь умнее!" - написал Д.Трамп в воскресенье в своем микроблоге в "Твиттере".

Наряду с этим, американский лидер отверг обвинения в сговоре его предвыборного штаба с Россией.

"Я никогда не говорил, что Россия не вмешивалась в выборы. Я говорил, что "это могла быть Россия, Китай или другая страна или группа, или гений весом в 400 фунтов (181 кг), лежащий в кровати и играющий на своем компьютере". Обманом было то, что предвыборный штаб Трампа была в сговоре с Россией - этого никогда не было", - написал он.

В пятницу Минюст США сообщил о предъявлении обвинений во вмешательстве в американские выборы 13 гражданам России. Спецпрокурор Роберт Мюллер по поручению Минюста ведет расследование, основная цель которого - выяснить, был ли сговор во время предвыборной кампании 2016 года между штабом Д.Трампа и Россией.

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Тэги: ТРАМП, РОССИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]