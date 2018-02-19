Родственника основателя запрещенной в Таджикистане исламской партии и еще девять человек задержали за связи с ИГ - СМИ

Не менее десяти человек задержаны на юге Таджикистана за связи с террористической организацией "Исламское государство", сообщают местные СМИ.

"Десяток жителей сельсовета Точикобод Вахшского района, среди которых ближайший родственник основоположника запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения (ПИВТ) Саида Абдулло Нури, задержаны по обвинению в сотрудничестве с террористической группировкой "Исламское государство"", - сообщила в понедельник таджикская служба "Радио Свобода".

В сообщении отмечается, что задержания начались после того, как над домом родственника С.Нури и на крыше другого здания 16 февраля был замечен флаг ИГ. По сообщению источников радиостанции, подозреваемые были задержаны в ночь на 19 февраля.

Официальные власти Таджикистана пока не прокомментировали это сообщение.

Верховный суд Таджикистана в сентябре 2015 года объявил ПИВТ террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны. Руководство ПИВТ было обвинено в причастности к неудавшемуся мятежу бывшего заместителя министра обороны страны Абдухалима Назарзоды в начале сентября 2015 года.