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Дальнее зарубежье 19.02.2018 17:13

Нидерланды против увеличения взносов в бюджет ЕС после Brexit

Нидерланды решительно отвергли требование Еврокомиссии об увеличении бюджета Европейского союза, сообщает Suddeutsche Zeitung.

Гаага считает, что уменьшение ЕС после выхода Великобритании (Brexit) должно означать и сокращение его бюджета.

"Нидерланды не могут согласиться на повышение своего брутто-взноса в бюджет ЕС. Менее крупный Евросоюз означает и менее крупный бюджет ЕС, поэтому долгосрочное финансовое планирование должно быть соответствующим образом скорректировано", - говорится в программном документе правительства Нидерландов по вопросам финансирования ЕС.

Главы государств и правительств стран Евросоюза впервые обсудят финансирование на период после Brexit в ходе неформального саммита в Брюсселе 23 февраля. Речь идет о периоде с 2021 года по 2027 год.

В ожидании этой встречи канцлер ФРГ Ангела Меркель вечером 19 февраля примет в Берлине премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, сообщает Deutsche Welle.

Еврокомиссия призвала к увеличению бюджета ЕС с 2021 года на фоне появления новых совместных обязанностей, таких как защита внешних границ ЕС и борьба с терроризмом.

Комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер в интервью газете Bild на прошлой неделе выразил мнение, что Германии из-за Brexit придется увеличить свой ежегодный взнос минимум на 3-3,5 млрд евро.

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Тэги: ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, BREXIT, ВЫПЛАТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]