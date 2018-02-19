Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1108 RUR   0.0301 GBR   2.3855 TRY   0.4536

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.68 Brent   64.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 21 Фев 22 Фев

Регион 19.02.2018 17:44

Грузия ждет оценки своих успехов на ближайшем саммите НАТО - глава МИД

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе надеется, что вопрос интеграции республики в НАТО будет рассмотрен на очередном саммите Североатлантического альянса, который состоится в текущем году.

"Прошло уже 10 лет с решения Бухарестского саммита НАТО, на котором было заявлено, что Грузия станет членом альянса. Мы надеемся, что на предстоящем саммите будут даны соответствующие оценки и намечены новые шаги в контексте политики открытых дверей НАТО", - заявил в понедельник, выступая на объединенном заседании парламентских комитетов, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.

Он подчеркнул, что в Тбилиси очень ценят твердую поддержку Вашингтоном стремления Грузии вступить в НАТО.

"Эта поддержка со стороны США для нас крайне важна, так как на предстоящем саммите НАТО мы ожидаем оценки деятельности стран-аспирантов альянса, а Грузия является страной-аспирантом НАТО. Оценки нашей деятельности, необходимые для вступления в альянс, во всех компонентах позитивные - это развитие демократии, соблюдение прав человека, экономическое развитие и главное реформы в сфере обороны", - сказал министр.

Как ожидается саммит пройдет в июле в Бельгии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, МИД, НАТО, ОЖИДАНИЯ


Похожие новости


Грузия не пойдет на компромиссы ради вступления в НАТО - глава МИД Все шаги Тбилиси по экстрадиции Саакашвили будут предприняты исключительно в правовом контексте - глава МИД Грузии Главы МИД Азербайджана и Грузии обсуждают вопросы развития двустороннего сотрудничества Встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции служит укреплению сотрудничества в регионе – Алиев Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции соберутся в Баку в начале сентября – посол Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции встретятся в сентябре в Баку

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]