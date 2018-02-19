Патриарх Кирилл совершит в Храме Христа Спасителя заупокойное богослужение по погибшим в Кизляре

Заупокойную службу по погибшим в Кизляре совершит в понедельник вечером патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Богослужение пройдет в храме Христа Спасителя перед чтением Великого канона, сообщает патриаршая пресс-служба.

Накануне в Кизляре вооруженный преступник открыл стрельбу из охотничьего ружья по прихожанам церкви. В результате погибли пять женщин. Еще четыре человека находятся в больнице с различными ранениями. В МВД Дагестана отметили, что мужчина стрелял из охотничьего оружия и ответным огнем был ликвидирован. По факту нападения на людей возбуждено уголовное дело по двум статьям - об убийстве и покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.