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СНГ 19.02.2018 17:59

Патриарх Кирилл совершит в Храме Христа Спасителя заупокойное богослужение по погибшим в Кизляре

Заупокойную службу по погибшим в Кизляре совершит в понедельник вечером патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Богослужение пройдет в храме Христа Спасителя перед чтением Великого канона, сообщает патриаршая пресс-служба.

Накануне в Кизляре вооруженный преступник открыл стрельбу из охотничьего ружья по прихожанам церкви. В результате погибли пять женщин. Еще четыре человека находятся в больнице с различными ранениями. В МВД Дагестана отметили, что мужчина стрелял из охотничьего оружия и ответным огнем был ликвидирован. По факту нападения на людей возбуждено уголовное дело по двум статьям - об убийстве и покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

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Тэги: РОССИЯ, КИЗЛЯР, ПАТРИАРХ, СЛУЖБА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]