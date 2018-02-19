Сочи примет около миллиона туристов на ЧМ-2018

Сочи примет во время Чемпионата мира по футболу 2018 года около миллиона туристов, сообщил руководитель управления по курортному делу и туризму администрации города Сергей Доморат.

"Порядка 1 млн человек посетит Сочи во время Чемпионата мира по футболу", - заявил он, выступая на Региональном туристском форуме в Сочи в понедельник.

Также, по словам С.Домората, туристы города делятся на две категории: те, которые будут пользоваться услугами туроператоров и те, которые поедут самостоятельно. Для последних, сказал он, существует колл-центр, который поможет туристам найти жилье.

С.Доморат также отметил, что персоналу отелей предложат пройти курсы международного гостеприимства.

"Весь персонал пройдет программу, чтобы вспомнить те компетенции, которые им были донесены еще в рамках подготовки к Олимпиаде, а если это новый персонал, то подготовка поможет привить им гостеприимство", - пояснил глава управления по курортному делу и туризму Сочи.

По его словам, в программе примут участие около 10 тыс. человек.

С.Доморат напомнил, что в Сочи могут разместиться единовременно до 200 тыс. туристов.

Региональный туристский форум в Сочи завершает серию форумов, прошедших до этого в пяти городах России - Екатеринбурге, Уфе, Самаре, Казани и Санкт-Петербурге. На форуме представители российских и зарубежных отелей, региональных туристских офисов, туристических и транспортных компаний встречаются с турагентствами и представителями индустрии, работающими в регионах России.