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Регион 19.02.2018 18:40

Иранцы запросили у МЧС РФ детальные снимки космического мониторинга района крушения самолета ATR-72 - пресс-служба российского ведомства

Иранские власти поблагодарили МЧС России за помощь в поиске места крушения самолета ATR-72 и запросили более детальные снимки космического мониторинга района авиакатастрофы, сообщили журналистам в пресс-службе российского ведомства.

"Иранские власти выразили благодарность МЧС за нахождение места крушения самолета ATR-72. Однако из-за неблагоприятных погодных условий в районе предполагаемой авиакатастрофы, космоснимки которого были накануне предоставлены по запросу Ирана, иранская сторона запросила у МЧС России более детальные снимки космического мониторинга возможного места крушения", - сказал представитель МЧС.

В минувшее воскресенье от правительства Ирана в адрес главы МЧС РФ Владимира Пучкова поступило обращение об оказании помощи в определении координат места крушения самолета посредством космического мониторинга, необходимые сведения о предполагаемом месте крушения были направлены по дипломатическим каналам связи.

"В ближайшее время в Иран будут переданы более детальные космоснимки предполагаемого места катастрофы самолета", - сообщили в МЧС.

В понедельник иранские СМИ со ссылкой на заместителя губернатора провинции Бойерахмед и Кохгилуйе Ахмада Джафара Кохаргани сообщили, что обломки самолета ATR-72 найдены близ города Семиром в провинции Исфахан.

Позднее министерство транспорта и городского развития Ирана не подтвердило информацию о найденных обломках.

В минувшее воскресенье пассажирский лайнер ATR-72 авиакомпании Aseman Airlines, выполнявший рейс из Тегерана в Ясудж, разбился в районе горы Дена (горная система Загрос) в провинции Исфахан. На борту находились 60 пассажиров и шесть членов экипажа.

Иранское информационное агентство "Тасним" со ссылкой на директора Aseman Airlines сообщило, что в результате катастрофы выживших нет. Со своей стороны представитель авиакомпании Мохаммад Табатабаи назвал заявление о гибели всех пассажиров преждевременным, так как поиск возможных выживших осложнен из- за неблагоприятных погодных условий.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, АВИАКАТАСТРОФА, МЧС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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