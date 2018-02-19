ЦИК Азербайджана в начале марта намерен завершить уточнение списков избирателей

Центральная избирательная комиссия Азербайджана (ЦИК) намерена завершить процесс уточнения списка избирателей до 3 марта, заявил секретарь ЦИК Натик Мамедов.
«ЦИК может ускорить процесс уточнения списка избирателей. Списки могут быть уточнены и представлены общественности до 3 марта», - сказал Н.Мамедов на заседании ЦИК в понедельник.
Он также отметил, что по сравнению с прошлым годом количество избирателей в списках увеличилось на 28,344 тыс. человек.
Согласно Избирательному кодексу, списки избирателей в Азербайджане уточняются ежегодно в период январь-апрель включительно.
Очередные президентские выборы должны были состояться в Азербайджане 17 октября. Однако президент Ильхам Алиев 5 февраля подписал распоряжение о проведении 11 апреля внеочередных выборов.
На 19 февраля ЦИК зарегистрировал выдвижение 13 человек в качестве кандидатов в президенты.
Согласно изменениям в Конституцию Азербайджана, внесенным осенью 2016 года, президент страны будет избираться на 7 лет.
Правящая партия "Йени Азербайджан" (Новый Азербайджан) на съезде 8 февраля утвердила И.Алиева кандидатом в президенты.
Ф.Исазаде
Президент Алиев поручил выделить $88 млн на строительство новой автодороги до границы с РФ
Баку и Москва обсуждают создание энергетического кольца Россия-Азербайджан-Грузия
Кабмин Азербайджана утвердил новый состав коллегии министерства энергетики
Рестораны KFC в Великобритании закрываются из-за нехватки курятины
Главы "большой пятерки" банков Уолл-стрит в 2017г получили рекордную зарплату за 11 лет
Скончался глава Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана
Президент Алиев распорядился о выделении 0,7 млн манатов на оросительные мероприятия в трех азербайджанских селах
Адресованное Трампу-младшему письмо с белым порошком содержало также оскорбления
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана за 14 лет составили около $78 млрд
ЕС готов к ускоренной работе над новым соглашением о партнерстве с Киргизией - Буриан
В "списке 13 россиян" нет конкретных фактов и форм вмешательства Москвы в американские выборы, отмечает Лавров
Полиция Латвии расследует дело о вымогательстве взятки у совладельца Norvik banka Гусельникова
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Компания Bakcell завершила отбор проектов для разработки в рамках программы AppLab
В Баку прошел вечер, посвященный «серебряному веку русской поэзии»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»