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Внутренняя политика 19.02.2018 16:46

ЦИК Азербайджана в начале марта намерен завершить уточнение списков избирателей

Центральная избирательная комиссия Азербайджана (ЦИК) намерена завершить процесс уточнения списка избирателей до 3 марта, заявил секретарь ЦИК Натик Мамедов.

«ЦИК может ускорить процесс уточнения списка избирателей. Списки могут быть уточнены и представлены общественности до 3 марта», - сказал Н.Мамедов на заседании ЦИК в понедельник.

Он также отметил, что по сравнению с прошлым годом количество избирателей в списках увеличилось на 28,344 тыс. человек.

Согласно Избирательному кодексу, списки избирателей в Азербайджане уточняются ежегодно в период январь-апрель включительно.

Очередные президентские выборы должны были состояться в Азербайджане 17 октября. Однако президент Ильхам Алиев 5 февраля подписал распоряжение о проведении 11 апреля внеочередных выборов.

На 19 февраля ЦИК зарегистрировал выдвижение 13 человек в качестве кандидатов в президенты.

Согласно изменениям в Конституцию Азербайджана, внесенным осенью 2016 года, президент страны будет избираться на 7 лет.

Правящая партия "Йени Азербайджан" (Новый Азербайджан) на съезде 8 февраля утвердила И.Алиева кандидатом в президенты.

Ф.Исазаде

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Тэги: ВЫБОРЫ, ИЗБИРАТЕЛИ, СПИСОК


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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