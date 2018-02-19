Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1108 RUR   0.0301 GBR   2.3855 TRY   0.4536

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.68 Brent   64.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 22 Фев 23 Фев

СНГ 19.02.2018 19:05

Киргизия хочет ускорить переговоры с ЕС о новом соглашении партнерства и сотрудничества - президент Жээнбеков

Киргизия видит необходимость в ускорении переговоров с Евросоюзом по согласованию нового соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, заявил киргизский президент Сооронбай Жээнбеков на встрече в Бишкеке со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии Петером Бурианом.

О встрече С.Жээнбекова со спецпредставителем ЕС "Интерфаксу" в понедельник сообщили в пресс-службе главы государства.

На встрече киргизский лидер подчеркнул "важность ускорения двусторонних переговоров по согласованию нового соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Киргизией и ЕС", сообщили в пресс-службе.

"Киргизия высоко ценит помощь партнеров по развитию регионов страны, созданию рабочих мест и сокращению потока миграции", - сказал С.Жээнбеков.

"В работе с международными донорами мы намерены придать приоритетное значение вопросам поддержки проектов регионального развития, в том числе повышения потенциала для поставок продукции Киргизии на европейский рынок, и прежде всего, в оказании всестороннего содействия малому и среднему бизнесу", - цитирует С.Жээнбекова его пресс-служба.

"Мы высоко ценим предоставленные ЕС преференции. Киргизия является единственной из стран Центральной Азии, получившей статус ВСП+ (преференции в торговле с ЕС - ИФ)", - подчеркнул киргизский лидер.

П.Буриан со своей стороны отметил, что ЕС является надежным партнером Киргизии. "ЕС поддерживает усилия республики в укреплении парламентской демократии, верховенства права и социально-экономическом развитии страны", - сказал спецпредставитель Евросоюза, отметив готовность к сотрудничеству в реализации проектов, направленных на поддержку регионов.

Переговоры между Киргизией ЕС о новом соглашении партнерства и сотрудничества начались в 2017 году. Новый договор должен заменить действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве, вступившее в силу в 1999 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЕС, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ


Похожие новости


Президент Киргизии заявил о неспособности борцов с коррупцией выполнять свои функции из-за вовлеченности в нее Коррупция угрожает национальной безопасности Киргизии, считает президент Киргизский лидер поставил перед премьером задачу в кратчайшие сроки полностью восстановить теплоснабжение Бишкека Жээнбеков подписал закон о ратификации киргизско-узбекского соглашения о мерах доверия на границе Киргизский лидер и премьер Казахстана договорились решать все вопросы в двусторонних отношениях в рамках ЕАЭС Киргизия намерена развивать союзнические отношения с Казахстаном - президент Жээнбеков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]