Киргизия хочет ускорить переговоры с ЕС о новом соглашении партнерства и сотрудничества - президент Жээнбеков

Киргизия видит необходимость в ускорении переговоров с Евросоюзом по согласованию нового соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, заявил киргизский президент Сооронбай Жээнбеков на встрече в Бишкеке со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии Петером Бурианом.
О встрече С.Жээнбекова со спецпредставителем ЕС "Интерфаксу" в понедельник сообщили в пресс-службе главы государства.
На встрече киргизский лидер подчеркнул "важность ускорения двусторонних переговоров по согласованию нового соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Киргизией и ЕС", сообщили в пресс-службе.
"Киргизия высоко ценит помощь партнеров по развитию регионов страны, созданию рабочих мест и сокращению потока миграции", - сказал С.Жээнбеков.
"В работе с международными донорами мы намерены придать приоритетное значение вопросам поддержки проектов регионального развития, в том числе повышения потенциала для поставок продукции Киргизии на европейский рынок, и прежде всего, в оказании всестороннего содействия малому и среднему бизнесу", - цитирует С.Жээнбекова его пресс-служба.
"Мы высоко ценим предоставленные ЕС преференции. Киргизия является единственной из стран Центральной Азии, получившей статус ВСП+ (преференции в торговле с ЕС - ИФ)", - подчеркнул киргизский лидер.
П.Буриан со своей стороны отметил, что ЕС является надежным партнером Киргизии. "ЕС поддерживает усилия республики в укреплении парламентской демократии, верховенства права и социально-экономическом развитии страны", - сказал спецпредставитель Евросоюза, отметив готовность к сотрудничеству в реализации проектов, направленных на поддержку регионов.
Переговоры между Киргизией ЕС о новом соглашении партнерства и сотрудничества начались в 2017 году. Новый договор должен заменить действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве, вступившее в силу в 1999 году.
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