Киргизия хочет ускорить переговоры с ЕС о новом соглашении партнерства и сотрудничества - президент Жээнбеков

Киргизия видит необходимость в ускорении переговоров с Евросоюзом по согласованию нового соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, заявил киргизский президент Сооронбай Жээнбеков на встрече в Бишкеке со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии Петером Бурианом.

О встрече С.Жээнбекова со спецпредставителем ЕС "Интерфаксу" в понедельник сообщили в пресс-службе главы государства.

На встрече киргизский лидер подчеркнул "важность ускорения двусторонних переговоров по согласованию нового соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Киргизией и ЕС", сообщили в пресс-службе.

"Киргизия высоко ценит помощь партнеров по развитию регионов страны, созданию рабочих мест и сокращению потока миграции", - сказал С.Жээнбеков.

"В работе с международными донорами мы намерены придать приоритетное значение вопросам поддержки проектов регионального развития, в том числе повышения потенциала для поставок продукции Киргизии на европейский рынок, и прежде всего, в оказании всестороннего содействия малому и среднему бизнесу", - цитирует С.Жээнбекова его пресс-служба.

"Мы высоко ценим предоставленные ЕС преференции. Киргизия является единственной из стран Центральной Азии, получившей статус ВСП+ (преференции в торговле с ЕС - ИФ)", - подчеркнул киргизский лидер.

П.Буриан со своей стороны отметил, что ЕС является надежным партнером Киргизии. "ЕС поддерживает усилия республики в укреплении парламентской демократии, верховенства права и социально-экономическом развитии страны", - сказал спецпредставитель Евросоюза, отметив готовность к сотрудничеству в реализации проектов, направленных на поддержку регионов.

Переговоры между Киргизией ЕС о новом соглашении партнерства и сотрудничества начались в 2017 году. Новый договор должен заменить действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве, вступившее в силу в 1999 году.