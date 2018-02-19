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Регион 19.02.2018 17:04

Турецкие пограничники задержали около тысячи нелегальных мигрантов - генштаб

Свыше девятисот мигрантов без документов, пытавшихся попасть на территорию Турции, задержаны на границе страны, сообщает в понедельник Анатолийское агентство со ссылкой на генштаб вооруженных сил Турции.

По его данным, всего турецкие пограничники задержали 969 человек, в том числе 835 человек - на границе с Сирией, один человек пытался пробраться в Турцию из Ирака, и шестеро - из Ирана.

В заявлении генштаба отмечается, что 36 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу из Греции в Турцию и 91 нелегал, который хотел проникнуть из Турции в Грецию, также были взяты под стражу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ГЕНШТАБ, НЕЛЕГАЛЫ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]