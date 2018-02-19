Турецкие пограничники задержали около тысячи нелегальных мигрантов - генштаб

Свыше девятисот мигрантов без документов, пытавшихся попасть на территорию Турции, задержаны на границе страны, сообщает в понедельник Анатолийское агентство со ссылкой на генштаб вооруженных сил Турции.

По его данным, всего турецкие пограничники задержали 969 человек, в том числе 835 человек - на границе с Сирией, один человек пытался пробраться в Турцию из Ирака, и шестеро - из Ирана.

В заявлении генштаба отмечается, что 36 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу из Греции в Турцию и 91 нелегал, который хотел проникнуть из Турции в Грецию, также были взяты под стражу.