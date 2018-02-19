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АПК 19.02.2018 17:10

Азербайджан в 2017г сократил импорт пшеницы на 20%, увеличил экспорт овощей на 84,5%

Импорт пшеницы в Азербайджан в 2017 году составил 1 млн 274,4 тыс. тонн, что на 20,3% ниже показателя 2016 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, общая стоимость импортированной в республику пшеницы составила $227 млн 167,8 тыс. (спад на 23%).

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 368,7 тыс. тонн сахара сырца и сахара (рост на 1%) на сумму $169 млн 757 тыс. (рост на 11,1%), растительных масел - 131 тыс. тонн (спад на 5,3%) на сумму $121 млн162,4 тыс. (спад на 2,8%), чая – 13 тыс. 585,4 тонн (рост на 7,7%) на сумму $53 млн 984,1 тыс. (рост на 20,7%), сливочных масел, молока - 13 тыс. 811,1 тонн (спад на 3,9%) на $66,9 млн (рост на 38,3%).

Кроме этого, за прошлый год в Азербайджан импортировано 9 тыс. 255,4 тонн мяса крупного рогатого скота (рост на 76%) на сумму $26 млн 472,6 тыс. (рост на 92,1%), мяса птицы и продукции из нее – 25 тыс. 829,6 тонны (рост на 5,7) на сумму $31 млн 24,6 тыс. (рост на 52,3%).

Фруктов в 2017 году в республику импортировано 74 тыс. 939,2 тонн (рост на 3,8%) на сумму $67 млн 129,8 тыс. (рост на 5,6%), овощей - 28 тыс. 83,2 тонн (спад на 38,8%) на $15 млн 241,5 тыс. (спад на 12,6%), картофеля – 160,4 тыс. тонн (спад на 12,3%) на $33 млн 46,9 тыс. (спад на 2,2%).

За 2017 год из Азербайджана на экспорт было отправлено 229,7 тыс. тонн овощей (рост на 84,5%) на сумму $184 млн 207,6 тыс. (рост на 62,7%), фруктов – 260,7 тыс. тонн (рост на 21,6%) на $292 млн 48,7 тыс. (рост на 20%).

Кроме этого, из Азербайджана на экспорт в отчетном периоде направлено 61 тыс. 206 тонн сахара (спад на 43,5%) на сумму $39 млн 515,1 тыс. (спад на 36,3%), растительных масел – 9 тыс. 491,7 тонн (спад на 7,4%) на сумму $9 млн 887,3 тыс. (спад на 7,7%).

Также в прошлом году Азербайджан экспортировал 9 тыс. 627,2 тонн фруктовых и овощных соков (рост на 57,3%) на сумму $10 млн 264,2 тыс. (рост на 63,8%), натуральных виноградных вин и виноградного сусла – 375 тыс. декалитров (рост на 97,9%) на сумму $6 млн 8,6 тыс. (рост на 67,6%), фруктовых и овощных консервов -5 тыс. 950,5 тонны (рост на 3,2%) на сумму $5 млн 124,5 тыс. (спад на 0,5%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИМПОРТ, ЭКСПОРТ, ОВОЩИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]