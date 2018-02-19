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Дальнее зарубежье 19.02.2018 17:17

В Великобритании создана новая партия противников Brexit

В Лондоне в понедельник была официально представлена новая центристская партия Renew, выступающая против выхода Великобритании из ЕС, сообщают британские СМИ.

"Мы нацелены на то, чтобы отменить процесс Brexit и восстановить наши влиятельные позиции в Европе, позволяющие нам сфокусироваться на действительно важных (вопросах - ИФ) в Соединенном Королевстве", - приводят СМИ выдержки из заявления политической партии.

Процесс создания этой партии бывшим финансистом Крисом Коленом был запущен около года назад. К.Колен участвовал в парламентских выборах в 2017 году в качестве независимого кандидата.

Партия намерена добиваться пересмотра результатов референдума по Brexit 2016 года, на котором почти 52% участников проголосовали за выход страны из состава ЕС.

Выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года в 23:00 по лондонскому времени.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПАРТИЯ, ПРОТИВНИКИ, BREXIT


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]