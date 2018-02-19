В Великобритании создана новая партия противников Brexit

В Лондоне в понедельник была официально представлена новая центристская партия Renew, выступающая против выхода Великобритании из ЕС, сообщают британские СМИ.
"Мы нацелены на то, чтобы отменить процесс Brexit и восстановить наши влиятельные позиции в Европе, позволяющие нам сфокусироваться на действительно важных (вопросах - ИФ) в Соединенном Королевстве", - приводят СМИ выдержки из заявления политической партии.
Процесс создания этой партии бывшим финансистом Крисом Коленом был запущен около года назад. К.Колен участвовал в парламентских выборах в 2017 году в качестве независимого кандидата.
Партия намерена добиваться пересмотра результатов референдума по Brexit 2016 года, на котором почти 52% участников проголосовали за выход страны из состава ЕС.
Выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года в 23:00 по лондонскому времени.
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