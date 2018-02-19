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Регион 19.02.2018 17:19

Женевские дискуссии по безопасности на Кавказе за 10 лет не привели к прогрессу в урегулировании конфликта - глава МИД Грузии

Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе считает, что в рамках Женевского переговорного процесса стороны продвинулись разве что в направлении принятия заявления о неприменении силы.

"Мы продолжаем активное конструктивное участие в Женевских дискуссиях, в которых одним из главных вопросов является принятие сторонами заявления о непримении силы. Наша цель - принятие такого заявления, которое в первую очередь предполагает деоккупацию наших территорий и создание международных механизмов по обеспечению безопасности. За последние шесть лет, с начала обсуждения этого заявления, есть определенное продвижение", - сказал он в понедельник на объединенном заседании парламентских комитетов.

При этом глава МИД отметил, что Женевский переговорный процесс, продолжающийся уже 10 лет, не принес прогресса в урегулировании самого конфликта в Грузии.

"Если Женевский процесс не будет иметь какого-то развития, мы поставим вопрос о более высоком его представительском уровне", - сказал министр.

Женевские дискуссии по стабильности и безопасности на Кавказе начались в 2008 году, сразу же после августовских событий. В дискуссиях принимают участие грузинская, абхазская и югоосетинская стороны, а также Россия, США, ООН, Евросоюз и ОБСЕ.

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Тэги: ГРУЗИЯ, КАВКАЗ, ЖЕНЕВА, ОЦЕНКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]